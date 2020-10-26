دولي

للسيطرة على تفشي (كورونا).. إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ الصحية من جديد

للسيطرة على تفشي (كورونا).. إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ الصحية من جديد
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جزر الكناري، سعياً للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن "حالة الطوارئ الصحية، ستسري حتى شهر أيار/ مايو المقبل"، كما نقلت (روسيا اليوم).

وأشارت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن حظر التجول، سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحاً مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة، تبعاً للظروف المحلية.

وتخطى عدد الإصابات بـ (كوفيد- 19) في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالمياً، التي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تُعلن بدء التجارب السريرية على لقاح (كورونا)

إسرائيل تُعلن بدء التجارب السريرية على لقاح (كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 19790 إصابة و151 وفاة جديدة بـ (كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 19790 إصابة و151 وفاة جديدة بـ (كورونا)

(كورونا) بالعالم.. الإصابات تلامس 43 مليوناً والعراق والسعودية يتصدران الدول العربية

(كورونا) بالعالم.. الإصابات تلامس 43 مليوناً والعراق والسعودية يتصدران الدول العربية

الصحة الفرنسية تسجل ارتفاعاً حاداً بالإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الفرنسية تسجل ارتفاعاً حاداً بالإصابات بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس الوزراء البلغاري بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس الوزراء البلغاري بفيروس (كورونا)

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي (كورونا)

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي (كورونا)

حكومة الاحتلال تصادق على تحويل إقامة العلاقات مع مملكة البحرين إلى (كنيست)

حكومة الاحتلال تصادق على تحويل إقامة العلاقات مع مملكة البحرين إلى (كنيست)

&#34;السهم القاتل&#34;.. مناورة إسرائيلية تُحاكي حرباً متعددة الجبهات وتركيز على الجبهة الشمالية

"السهم القاتل".. مناورة إسرائيلية تُحاكي حرباً متعددة الجبهات وتركيز على الجبهة الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين خلال مداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين خلال مداهمات في الضفة والقدس

بذكرى استشهاد الشقاقي.. حماس: فلسطين تستذكر واحداً من رجالاتها الصادقين وقائداً مقاتلاً

بذكرى استشهاد الشقاقي.. حماس: فلسطين تستذكر واحداً من رجالاتها الصادقين وقائداً مقاتلاً

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات بخمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات بخمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الجهاد&#34; تُصدر بياناً بمناسبة الذكرى 25 لاستشهاد أمينها العام الأسبق فتحي الشقاقي

"الجهاد" تُصدر بياناً بمناسبة الذكرى 25 لاستشهاد أمينها العام الأسبق فتحي الشقاقي

محافظة طوباس: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة طوباس: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تُحبط عملية تسلل واختطاف ناقلة في القنال الإنجليزي

بريطانيا تُحبط عملية تسلل واختطاف ناقلة في القنال الإنجليزي

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) ببلدة &#34;الزاوية&#34;

محافظ سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) ببلدة "الزاوية"

منوعات

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: &#34;هي (كورونا) بتحلي كدا&#34;

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: "هي (كورونا) بتحلي كدا"

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ&#34;نيو لوك&#34; بالقاهرة

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ"نيو لوك" بالقاهرة

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

عربي

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

المغرب يُدين الإساءة للنبي محمد والهجوم على الإسلام

المغرب يُدين الإساءة للنبي محمد والهجوم على الإسلام

الأردن يستبعد استمرار حظر التجول لفترة طويلة

الأردن يستبعد استمرار حظر التجول لفترة طويلة