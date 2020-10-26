للسيطرة على تفشي (كورونا).. إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ الصحية من جديد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جزر الكناري، سعياً للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.



وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن "حالة الطوارئ الصحية، ستسري حتى شهر أيار/ مايو المقبل"، كما نقلت (روسيا اليوم).



وأشارت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن حظر التجول، سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحاً مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة، تبعاً للظروف المحلية.



وتخطى عدد الإصابات بـ (كوفيد- 19) في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالمياً، التي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.