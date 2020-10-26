بذكرى استشهاد الشقاقي.. حماس: فلسطين تستذكر واحداً من رجالاتها الصادقين وقائداً مقاتلاً

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، حازم قاسم اليوم الاثنين، إن فلسطين تستذكر واحداً من رجالاتها الصادقين، وقائداً مقاتلاً من أجل حرية شعبه، وذلك في الذكرى 25، لاستشهاد القائد فتحي الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد الاسلامي.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، لقد مثّل الشهيد فتحي الشقاقي بفكره وجهاده؛ أحد روافع العمل الجهادي في فلسطين، ووضع بصمة جديدة بمسار النضال الوطني الفلسطيني.



وشدد على أن الأثر الذي تركه الشهيد الشقاقي، سيظل دليلاً دامغاً على عجز الاغتيال عن وقف مسار قتال الاحتلال، أو تغييب فكر المقاومة والجهاد.



وتابع قاسم: في ظلال ذكرى التضحية، التي مثلتها دماء الشهيد الشقاقي، نؤكد على وحدة المسار والهدف، والمضي في تعزيز الشراكة والتحالف نحو هدفنا الموحد؛ تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.



وشدد المتحدث باسم حركة (حماس)، على أن دماء الشهيد فتحي الشقاقي، ستظل شاهداً على قدرة الدم على هزيمة السيف، وأن الوعي بالوطن لن تمحوه أكاذيب المحتل وأعوانه، وأن الإيمان والثورة، ستثمر في النهاية نصراً وتحريراً.