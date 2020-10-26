بريطانيا تُحبط عملية تسلل واختطاف ناقلة في القنال الإنجليزي

قالت وزارة الدفاع البريطانية: "إن القوات المسلحة، احتجزت سفينة في القنال الإنجليزي، أمس الأحد، وسيطرت عليها واعتقلت سبعة أشخاص، يعتقد أنهم متسللون".



وأكدت الشرطة، على أن الطاقم تعرض لتهديدات من المتسللين، ولم تتضح بعد نوايا المتسللين ولا جنسياتهم، حيث طالبت بمساعدة الجيش، حيث فرضت طوقاً حول الناقلة التي تحمل اسم "نيف أندروميدا" والموجودة حالياً قرب جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.



وأضافت الوزارة: "أن القوات المسلحة، سيطرت على السفينة، واحتجزت سبعة أفراد، ومن المقرر أن الشرطة، ستكمل تحقيقاتها في الواقعة، مشيرة إلى أن الطاقم لم يتعرض لأذى"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).



وأظهرت بيانات رفينيتيف لرصد حركة السفن، أنه كان من المتوقع وصول نيف أندروميدا، التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية، إلى ميناء ساوثامبتون في إنجلترا الساعة 1030 بتوقيت غرينتش الأحد، حيث أبحرت من لاجوس في نيجيريا.

رام الله - دنيا الوطن