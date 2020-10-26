قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المواطنة فوزية أحمد محمد طبيب، توفيت متأثرة باصابتها بفيروس (كورونا)، وتبلغ من العمر (75 عاماً).





وأضافت: توفيت المواطنة طبيب في المشفى العسكري بمدينة نابلس، وهي من سكان مدينة قلقيلية، وتعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتضيق شرايين القلب.



بهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، ارتفع إلى 21 وفاة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في المحافظة.