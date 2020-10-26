شاهد: بدء المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس بالقطاع للصفوف من (7- 11)

























رام الله - دنيا الوطنأستأنفت وزارة التربية التعليم بغزة، اليوم الاثنين، الدراسة للصفوف من (السابع حتى الحادي عشر)، وذلك ضمن المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس.وكانت الوزارة، أعلنت أمس الأحد، عن انطلاق المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس (الصفوف من السابع حتى الحادي عشر) اعتباراً من اليوم الاثنين 26/10/2020م، وستكون العودة بذات الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن المرحلة الأولى.جاء ذلك، في تصريحات محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، في معرض حديثه حول العودة الآمنة للمسيرة التعليمية، اليوم الأحد، خلال برنامج لقاء مع مسؤول، الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي- وزارة الاعلام، أسبوعياً، في مقره في غزة.وقال مطر: "العودة للمدارس في جميع المراحل بالدوام الجزئي فقط (3 أيام أسبوعياً)، بنصف عدد الطلاب في كل شعبة، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 25 طالباً".