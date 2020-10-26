محافظ سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) ببلدة "الزاوية"

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) ببلدة "الزاوية".



وكان كميل قرر أمس الأحد، إغلاق بلدة الزاوية إغلاقاً تاماً لمدة ثلاثة أيام، بسبب تزايد إصابات فيروس (كورونا).