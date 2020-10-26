قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أسيراً محرراً مريضاً من منطقة هندازة شرق بيت لحم.



واعتقلت قوات الاحتلال المواطن نضال إبراهيم أبو عاهور (46 عاما) وهو يعاني من فشل كلوي، بعد دهم منزله وتفتيشه، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).



ويذكر أن أبو عاهور أُفرج عنه من سجون الاحتلال قبل حوالي ثلاثة أشهر، بعد أن تدهورت حالته الصحية.



رام الله - دنيا الوطن