شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ بمحافظة غزة: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لجنة الطوارئ بمحافظة غزة: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نشرته على صفحته في موقع (فيسبوك).

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، على استمرار قرار حظر التجوال المسائي يوميا، بدءاً من الساعة الثامنة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في القطاع.

وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع: أن هذا الرقم، جاء بعد إجراء 2083 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منوهة إلى تعافي 113 حالة جديدة من مصابي الفيروس في القطاع، 

وقالت: إن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5442 إصابة منها، 2013 حالة نشطة حالياً، والمتعافون 3398 حالة، ووصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 31 حالة وفاة في القطاع.

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