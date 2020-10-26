مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن عمليات التصويت في اليوم الثاني والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تمت دون رصد أية مخالفات من المرشحين أو الناخبين.



وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان بعد انتهاء مهلة التصويت التي استمرت لمدة يومين، أن عمليات الاقتراع تمت داخل 10240 لجنة فرعية في 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الاسكندرية، البحيرة، مطروح"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، أنه سيتم إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وأضاف أن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها في المواعيد المحددة خلال اليوم الثاني والأخير من عملية التصويت اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة اثنتي عشرة ساعة، استهلها القضاة المشرفون على اللجان والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف قاضياً (أساسياً واحتياطياً) بفض الشمع الذي تم وضعه على أبواب اللجان عقب انتهاء مهلة التصويت في اليوم الأول مساء السبت، وتأكدوا من سلامة النوافذ وعدم العبث فى صناديق الاقتراع أو بالأوراق الانتخابية، وأثبت هذه الإجراءات في محضر.



وأضاف البيان أن لجان التصويت شهدت على مدى يومي التصويت إقبالا كبيرا من الناخبين، وسط إجراءات احترازية كبيرة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.



كما شهدت اللجان تواجداً أمنياً، وسط انتشار موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم صفوف الناخبين لمنع التكدس، والتأكيد على ارتداء الناخبين كمامة والالتزام بإجراءات الوقاية داخل وخارج اللجان.