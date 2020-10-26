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الأردن يستبعد استمرار حظر التجول لفترة طويلة

الأردن يستبعد استمرار حظر التجول لفترة طويلة
رام الله - دنيا الوطن
استبعد مدير عمليات خلية أزمة (كورونا) في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، العميد مازن الفراية، خيار فرض حظر التجول الشامل لفترة طويلة.

وأوضح الفراية لبرنامج (صوت المملكة)، أن "حظر التجول الشامل لفترة طويلة، مكلف اقتصادياً، ويصعب تحمله"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "لا تغيير على توقيت الحظر الجزئي، بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى الآن".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء، ووزير الدفاع بشر الخصاونة، أن "ساعات حظر التجول، ستبدأ من العاشرة مساء للمؤسسات، والحادية عشرة للأفراد، وحتى السادسة صباحاً، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة، الذي يفرض فيه حظر تجول شامل حتى نهاية العام الحالي".

وشهد المنحنى الوبائي في الأردن مؤخراً ارتفاعاً مضطرداً، حيث بلغ إجمالي الإصابات بـ (كورونا) 48930 حالة، بالإضافة إلى 508 حالات وفاة.

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