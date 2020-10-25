عاجل

  • وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون غدا لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة

  • وزير الري السودانية: لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس طريقة الجولات السابقة

  • وزير الري السوداني: نتمسك بالمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة لكن بمنهج مغاير

عربي

الأردن يستبعد استمرار حظر التجول لفترة طويلة

الأردن يستبعد استمرار حظر التجول لفترة طويلة
رام الله - دنيا الوطن
استبعد مدير عمليات خلية أزمة (كورونا) في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، العميد مازن الفراية، خيار فرض حظر التجول الشامل لفترة طويلة.

وأوضح الفراية لبرنامج (صوت المملكة)، أن "حظر التجول الشامل لفترة طويلة، مكلف اقتصادياً، ويصعب تحمله"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "لا تغيير على توقيت الحظر الجزئي، بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى الآن".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء، ووزير الدفاع بشر الخصاونة، أن "ساعات حظر التجول، ستبدأ من العاشرة مساء للمؤسسات، والحادية عشرة للأفراد، وحتى السادسة صباحاً، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة، الذي يفرض فيه حظر تجول شامل حتى نهاية العام الحالي".

وشهد المنحنى الوبائي في الأردن مؤخراً ارتفاعاً مضطرداً، حيث بلغ إجمالي الإصابات بـ (كورونا) 48930 حالة، بالإضافة إلى 508 حالات وفاة.

أخبار ذات صلة

أنباء عن وفاة &#34;عزة الدوري&#34; النائب السابق لصدام حسين

أنباء عن وفاة "عزة الدوري" النائب السابق لصدام حسين

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

المغرب يُدين الإساءة للنبي محمد والهجوم على الإسلام

المغرب يُدين الإساءة للنبي محمد والهجوم على الإسلام

قطر تُوقع اتفاقاً مع شركة (موديرنا) لشراء لقاحات ضد (كورونا)

قطر تُوقع اتفاقاً مع شركة (موديرنا) لشراء لقاحات ضد (كورونا)

وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل

وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: فتح التسجيل لطلبتنا بالجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا سابقاً خاصة الجدد

"الخارجية": فتح التسجيل لطلبتنا بالجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا سابقاً خاصة الجدد

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

الحسيني: الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) لتهويد المدينة

الحسيني: الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) لتهويد المدينة

النخالة يُصدر كلمة بالذكرى السنوية 25 لاستشهاد الشقاقي

النخالة يُصدر كلمة بالذكرى السنوية 25 لاستشهاد الشقاقي

الوزير أبو جيش يُكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

الوزير أبو جيش يُكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون في سلفيت ويجرف مساحات واسعة من أراضيها

الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون في سلفيت ويجرف مساحات واسعة من أراضيها

نابلس: إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين مؤقتًا بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين مؤقتًا بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)

بعد إصابته بورم جديد بالحنجرة.. الأسير كمال أبو وعر يفقد القدرة على النطق

بعد إصابته بورم جديد بالحنجرة.. الأسير كمال أبو وعر يفقد القدرة على النطق

منوعات

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

صور: تجاوزت إحداها 2 مليون دولار.. أفخم ساعات مشاهير العرب

صور: تجاوزت إحداها 2 مليون دولار.. أفخم ساعات مشاهير العرب

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: &#34;هي (كورونا) بتحلي كدا&#34;

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: "هي (كورونا) بتحلي كدا"

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

عربي

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب