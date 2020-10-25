الصحة البريطانية: تسجيل 19790 إصابة و151 وفاة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة سجلت 19790 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و151 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وتراجعت حالات الإصابة الجديدة عن 23012 حالة، أمس السبت وانخفض كذلك عدد الوفيات المسجلة في غضون 28 يوماً، وسجلت اليوم الأحد 174 وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).