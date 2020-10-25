دولي

(كورونا) بالعالم.. الإصابات تلامس 43 مليوناً والعراق والسعودية يتصدران الدول العربية

(كورونا) بالعالم.. الإصابات تلامس 43 مليوناً والعراق والسعودية يتصدران الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء لوكالة (رويترز)، أن أكثر من 42.76 مليون شخصاً، قد أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم، فيما يتصدر العراق والسعودية، قائمة الدول العربية من حيث الإصابات.

وسجل العراق 449153 إصابة بالعدوى متبوعاً بالسعودية 344552 إصابة، ثم المغرب 194461 إصابة، فقطر 130965 إصابة.

وعالمياً، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات بـ 8608235 حالة، متبوعة بالهند 7864811 إصابة، ثم البرازيل 5380635 إصابة.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

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