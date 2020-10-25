مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، تخللها استهداف حديقة الحيوانات بالقنابل الغازية.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بعد وصول عشرات الشبان إلى المدخل الشمالي للمدينة، حيث الحاجز المقام منذ سنوات، قبل أن يبدأ جنود الاحتلال بإطلاق النار والقنابل الغازية صوب الشبان، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وذكرت المصادر بأن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق القنابل الغازية صوب حديقة الحيوانات، الأمر الذي آثار حالة من الإرباك والهلع في صفوف المواطنين، الذين أصيب بعضهم بالاختناق.



وتشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي، مواجهات مماثلة على حواجز الاحتلال التي تحاصرها، وجدار الفصل العنصري، الذي يفصلها عن الأراضي المحتلة عام 48.



ويستهدف الاحتلال قلقيلية لأنها أقرب مدينة في الضفة الغربية على الساحل الفلسطيني، وانطلقت منها خلال الانتفاضات السابقة عشرات العمليات الفدائية والاستشهادية التي أوجعت الاحتلال.



ولجأ الاحتلال إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية، صادر من أجلها مساحات واسعة من الأراضي، وشق الشوارع الاستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بالداخل المحتل، على حساب الأراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي لها مستقبلًا.



ومنذ احتلال المدينة صودر ما يقارب (30 ألف دونم)، وهي أفضل الأراضي السهلية والخصبة، وأكمل الاحتلال على أراضي المواطنين الجبلية من الجنوب والشمال والشرق، بشق الطرق الالتفافية؛ لإقامة المستوطنات وتوسيعها.