بعد اكتشاف إصابات بـ (كورونا).. إغلاق محكمة بداية وصلح أريحا الاثنين والثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس محكمة بداية وصلح أريحا، القاضي رائد الزيدات، وبتوصية من الطب الوقائي في وزارة الصحة، إغلاق مقر المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء، بشكل تام، بعد اكتشاف مزيد من الإصابات بفيروس (كورونا) بين القضاة والطاقم الإداري المساند.



وجاء هذا القرار، بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح القاضي الزيدات في تصريح لـ "المركز الإعلامي القضائي"، أن بياناً آخر سيصدر مساء الثلاثاء؛ لتحديد وتيرة العمل اعتباراً من الأربعاء بناء على تطورات الحالة الوبائية في المحكمة.