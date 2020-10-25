عربي

قطر تُوقع اتفاقاً مع شركة (موديرنا) لشراء لقاحات ضد (كورونا)

قطر تُوقع اتفاقاً مع شركة (موديرنا) لشراء لقاحات ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأحد، عن توقيعها اتفاقاً مع شركة (موديرنا) للأدوية الأمريكية، لشراء لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وزارة الصحة، حسب وكالة (قنا)، أن الاتفاق ينص على شراء أمصال من (موديرنا)، المتخصصة في مجال التقنيات الحيوية، ومقرها في ولاية ماساتشوستس، "حال اعتماد هذه اللقاحات، وإثبات صلاحيتها للاستعمال على الصعيد العالمي".

وأوضح رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لمرض (COVID-19) ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، عبد اللطيف الخال، أن الشركة "بدأت بالعمل على تطوير واختبار لقاح ضد فيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة".

وأضاف الخال: "أظهرت النتائج الأولية للمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية الهامة، التي أجرتها شركة (موديرنا) أن أجسام الأشخاص البالغين الأصحاء، قد كونت أجساماً مضادة ضد فيروس (كورونا) وأنتجت قدرات مناعية لمواجهة هذا الفيروس من خلال خلايا (تي) المتأصلة في الجسم البشري، وفي حين لا تزال الأبحاث والتجارب مستمرة وتشمل الآلاف من المتطوعين، ترى الأوساط الطبية المطلعة، أن النتائج الأولية المشار إليها تعتبر مشجعة وتظهر تقدماً ملحوظاً على صعيد تطوير لقاح آمن وفعال ضد الفيروس".

وتابع الخال، الذي لم يفصح عن كمية الجرعات التي تطلبها قطر: "نواصل العمل عن كثب مع عدد من شركات الأدوية الرائدة في العالم، ممن يقومون حالياً بتطوير لقاحات ضد هذا المرض، ونهدف من خلال ما نبذله من جهد إلى ضمان الحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، وأنها آمنة للاستخدام واعتمادها من قبل الهيئات الدولية المختصة".

وقال: "كان لا بد من الدخول في عدد من الاتفاقيات بصورة مبكرة بهدف زيادة الفرصة في الحصول على كميات كافية من اللقاحات بشكل مبكر".

وأعلن الخال في وقت سابق من هذا الشهر، أن قطر وقعت اتفاقاً مع شركتي (فايزر) الأمريكية و(بيونتك) الألمانية، لتزويد قطر بلقاحات للوقاية من المرض.

وقالت (موديرنا) الشهر الماضي: إنها بصدد إنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها بنهاية العام، بينما تسعى لتحقيق هدفها بإنتاج ما بين 500 مليون ومليار جرعة في 2021.

أخبار ذات صلة

وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل

وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل

أول تعليق من السعودية على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون

أول تعليق من السعودية على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون

نتنياهو: سنرسل طحين قمح بقيمة خمسة ملايين دولار إلى السودان

نتنياهو: سنرسل طحين قمح بقيمة خمسة ملايين دولار إلى السودان

اندلاع حرائق جديدة في مناطق مختلفة بلبنان

اندلاع حرائق جديدة في مناطق مختلفة بلبنان

الأردن: توجيه تهمة &#34;الإرهاب&#34; لمرتكبي جريمة &#34;فتى الزرقاء&#34;

الأردن: توجيه تهمة "الإرهاب" لمرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"

التحالف العربي يعترض مسيرتيْن حوثيتيْن مفخختيْن استهدفتا السعودية

التحالف العربي يعترض مسيرتيْن حوثيتيْن مفخختيْن استهدفتا السعودية

عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين

عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين

اجتماع إسرائيلي سوداني الأسابيع المقبلة لبحث التعاون

اجتماع إسرائيلي سوداني الأسابيع المقبلة لبحث التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سفير فلسطين ببلغاريا يطالب بمنع دخول المستوطنين وبضائع المستوطنات إلى بلغاريا

سفير فلسطين ببلغاريا يطالب بمنع دخول المستوطنين وبضائع المستوطنات إلى بلغاريا

طواقم الدفاع المدني بغزة تخمد حريقاً اندلع بأحد المنازل شمال القطاع

طواقم الدفاع المدني بغزة تخمد حريقاً اندلع بأحد المنازل شمال القطاع

عشراوي تستنكر جريمة اعدام الشاب صنوبر

عشراوي تستنكر جريمة اعدام الشاب صنوبر

الخارجية الفلسطينية تعلن عن رحلتيْن جديدتيْن إلى اسطنبول ودبي

الخارجية الفلسطينية تعلن عن رحلتيْن جديدتيْن إلى اسطنبول ودبي

معبر (ايرز): المعبر مفتوح للحالات الانسانية فقط ومغلق أمام التجار والمواطنين

معبر (ايرز): المعبر مفتوح للحالات الانسانية فقط ومغلق أمام التجار والمواطنين

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزلين مأهولين في قرية المنية

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزلين مأهولين في قرية المنية

&#34;التعليم العالي&#34; بغزة: السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بالقطاع

"التعليم العالي" بغزة: السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بالقطاع

سلفيت: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

منوعات

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: &#34;هي (كورونا) بتحلي كدا&#34;

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: "هي (كورونا) بتحلي كدا"

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ&#34;نيو لوك&#34; بالقاهرة

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ"نيو لوك" بالقاهرة

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

عربي

قطر تُوقع اتفاقاً مع شركة (موديرنا) لشراء لقاحات ضد (كورونا)

قطر تُوقع اتفاقاً مع شركة (موديرنا) لشراء لقاحات ضد (كورونا)

وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل

وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل

اندلاع حرائق جديدة في مناطق مختلفة بلبنان

اندلاع حرائق جديدة في مناطق مختلفة بلبنان

الأردن: توجيه تهمة &#34;الإرهاب&#34; لمرتكبي جريمة &#34;فتى الزرقاء&#34;

الأردن: توجيه تهمة "الإرهاب" لمرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"