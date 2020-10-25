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وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل

وزير العدل السعودي يُوجه بتعيين 100 امرأة كاتبات عدل
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعاً وقانونياً كاتبات عدل.

وأوضحت الوزارة، أن كاتبات العدل الـ 100 سيباشرن العمل رسمياً الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل، يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية، بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق، وفقاً لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

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