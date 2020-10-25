شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تدرس إمكانية تجديد دخول التجار والعمال من غزة للعمل بإسرائيل

حكومة الاحتلال تدرس إمكانية تجديد دخول التجار والعمال من غزة للعمل بإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان)، أنه الحكومة الإسرائيلية، تدرس إمكانية التجديد التدريجي؛ لدخول التجار والعمال من قطاع غزة، للعمل في إسرائيل، وذلك بعد تجميد قبل نحو ستة أشهر، جراء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت القناة: "في بادئ الأمر، تدرس مؤسسة الأمن، السماح لمئات التجار فقط بالدخول، كما تدرس إمكانية الموافقة على إقامتهم في إسرائيل".

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