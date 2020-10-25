شؤون فلسطينية

طواقم الدفاع المدني بغزة تخمد حريقاً اندلع بأحد المنازل شمال القطاع

طواقم الدفاع المدني بغزة تخمد حريقاً اندلع بأحد المنازل شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أن طواقمه سيطرت، على حريق اندلع، مساء اليوم الأحد، في منزل أحد المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأشار جهاز الدفاع المدني، أن طواقمه، فتحت تحقيقاً؛ للوقوف على الأسباب التي أدت الى اندلاع الحريق.

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