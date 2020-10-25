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نتنياهو: سنرسل طحين قمح بقيمة خمسة ملايين دولار إلى السودان

نتنياهو: سنرسل طحين قمح بقيمة خمسة ملايين دولار إلى السودان
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: "إن إسرائيل سترسل طحين قمح بقيمة خمسة ملايين دولار إلى السودان".

وفي جلسة الحكومة الأسبوعية، أضاف نتنياهو: "إننا نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان، لافتا إلى أنه سيتم توسيع دائرة السلام، متوقعا في الوقت ذاته أن دولا أخرى ستنضم اليها لاحقا.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن وفدا إسرائيليا سيلتقي قريبا نظيره السوداني في السودان من أجل "بحث التعاون في العديد من المجالات، أيضا في مجال الهجرة، الذي نبحثه".

وأوضح نتنياهو: "ما نقوم به هو تحقيق السلام من منطلق القوة، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد".

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