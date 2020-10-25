شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: سنعمل للحفاظ على هوية القدس والوجود المسيحي بالنسيج الوطني الفلسطيني

الرئيس عباس: سنعمل للحفاظ على هوية القدس والوجود المسيحي بالنسيج الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بمناسبة توليه مهامه السامية بطريرك اللاتين في القدس.

قال الرئيس عباس: "إننا سنعمل معا من أجل الحفاظ على هوية وطابع القدس والأماكن المقدسة، وعلى الوجود المسيحي الأصيل في النسيج الوطني الفلسطيني وفي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ووجه الرئيس عباس تهنئة للبطريرك بيتسابالا، قائلا: "يسرنا أن نتقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، بأحر وأسمى التهاني القلبية لمناسبة توليكم مهامكم السامية بطريركا للاتين في القدس، متمنين لغبطتكم التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة لكم، واثقين بحكمتكم وخبرتكم في قيادة المسيرة وحمل هذه المسؤولية الكبيرة بكل اقتدار لمواجهة التحديات التي تهدد تثبيت الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي التاريخي على هذه الأرض".

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