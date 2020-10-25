شؤون فلسطينية

الداخلية في غزة تؤكد استمرار حظر التجوال المسائي يومياً

الداخلية في غزة تؤكد استمرار حظر التجوال المسائي يومياً
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على استمرار قرار حظر التجوال المسائي يومياً في جميع محافظات قطاع غزة بدءاً من الساعة 8:00 مساء في ظل التوقيت الجديد.

وشددت الوزارة في بيان مقتضب لها، على استمرار إغلاق مناطق (بيت حانون، البريج، والتركمان) وعدم الدخول والخروج منها وإليها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

ولفتت إلى أن المنطقة المُعلن عنها مؤخراً من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة تبقى في حالة إغلاق تام، ومنع الحركة والتجوال فيها حتى إشعار آخر؛ حفاظاً على سلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس (كورونا).

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