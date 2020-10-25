شاهد: الأسير ماهر الاخرس يحتضن طفلته بعد 91 يوماً من الاضراب

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رام الله - دنيا الوطن

نشر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة، توضح احتضان الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام، لطفلته، بعد 91 يوما، هو متواجد في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي.



ويخوض الأسير ماهر الاخرس، إضرابا عن الطعام، لليوم 91 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الاداري، ما تسبب بمضاعفات في جميع أنحاء جسده.



وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت النفير العام في صفوفها، في ظل تراجع الوضع الصحي للأسير الاخرس.