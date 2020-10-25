الخارجية فلسطينية تصدر إعلاناً "مهماً" للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المتخصص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، الحصول على الموافقات الاردنية اللازمة لسفر طلبتنا الاعزاء إلى المملكة للالتحاق بدراستهم، الطلبة الذين سجلوا لدينا حيث سيتم ترتيب دخولهم إلى أرض المملكة على دفعات بعدد 150 طالبة وطالب في كل دفعة.



وأوضح أن الدفعة الاولى تبدأ يوم الاربعاء 28/10، وتليها الدفعة الثانية الخميس الموافق 29/10، وتتواصل الدفعات مع بداية الأسبوع المقبل حتى يتم تأمين التحاقهم جميعا للانتظام بجامعاتهم وكلياتهم في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأعربت الخارجية عن شكرها وتقديرها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، على وقوفها الدائم الى جانب شعبنا وحقوقه، وما تقدمه من تسهيلات للتخفيف من معاناة طلبتنا ومواطنينا.