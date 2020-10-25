جامعة الازهر بغزة تصدر تعليمات خاصة باستئناف التدريس الوجاهي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت جامعة الأزهر في غزة، مساء اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول الاعلان عن التعليمات الخاصة باستئناف التدريس الوجاهي لطلبة المستوى الاول والدراسات العليا، وجميع المساقات العملية والسريرية للفصل الدراسي الاول، الجامعة، وذلك بعد توقف بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



واشارت الجامعة، إلى أنه من التعليمات، أن يكون التدريس الوجاهي لجمع المساقات النظرية والعملية في جميع كليات الجامعة لطلبة المستوى الاول (الملتحقين بالجامعة للعام 2021/2020)، وفقا للجداول الدراسية المعلنة على بوابة الطالب، وذلك اعتبارا من يم الاثنين 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.



وأوضحت أن التدريس يكون وجاهيا لجميع المساقات العملية والسريرية لكافة المستويات في جميع الكليات العلمية بالجامعة، وفقا للجداول الدراسية المعلنة على بوابة الطالب، اعتبارا من يوم الاثنين 26 تشرين الأول/ أكتوبر.



وقالت الجامعة في بيانها: "يكون التدريس في جميع برامج الدراسات العليا وجاهياً؛ وفقاً للجداول الدراسية المعلنة على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 26/10/2020".



وأشارت إلى أن تتدريس متطلبات الجامعة يستمر بطريقة الكترونية لجميع المستويات على منصة المودول، مشددة على ضرورة أن يلتزم الطلبة بإجراءات وتعليمات السلامة والوقاية المعلنة على اللوحات الإرشادية بمداخل مباني الجامعة، علماً بأنه سيتم إجراء فحص قياس درجة الحرارة للطلبة عند دخول الحرم الجامعي، ولن يسمح بالدخول بدون كمامة.