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اندلاع حرائق جديدة في مناطق مختلفة بلبنان

اندلاع حرائق جديدة في مناطق مختلفة بلبنان
رام الله - دنيا الوطن
شهد لبنان، اليوم الأحد، سلسلة من الحرائق في مناطق مختلفة، طالت محميات للأعشاب البحرية، وبساتين للأشجار المثمرة، وامتدت لتقترب من المباني السكنية.

وعملت فرق فوج الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، على إخماد حريق كبير، شب في محمية صور، الواقعة عند المدخل الجنوبي البحري لمدينة صور البحرية، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من الأعشاب البحرية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتعمل عناصر إطفاء بلدية صيدا على إخماد حريق لمساحات واسعة من الأعشاب، اندلع في منطقة الشرحبيل، الواقعة شمال شرق مدينة مدينة صيدا.

وتعمل فرق أخرى على إخماد حريق آخر، يمتد على مساحة واسعة للطريق السريع المؤدي إلى الجنوب اللبناني.

وتسبب حريق آخر في منطقة البابلية، بأضرار فادحة، بعد أن شب في بستان للحمضيات والفواكه، إلى أن تم إهماده والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء.

وتسببت حرارة الطقس والرياح الخماسينية بامتداد حريق شب في بلدة قسطا، ووصل بالقرب من المباني السكنية، حيث عملت فرق الإطفاء والسلطات المحلية على إخماد النيران ومنع تمددها.

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