الصحة بغزة تتسلم جهازا لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت وزارة الصحة جهازا لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية، حيث ثمن مدير عام التعاون الدولي، الدكتور عبد اللطيف الحاج، ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وتدخلاتهم المختلفة في اطار تدعيم جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كوفيد 19).



وأكد الحاج أن هذا الجهاز سيكون اضافة جيدة في عمل المختبر المركزي، داعيا كافة الجهات ذات العلاقة الى العمل على دعم جهود وزارة الصحة بما يمكنها بالايفاء بالخدمات الصحية المتعلقة بجائحة (كوفيد 19)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



بدوره، اوضح مدير عام الوحدات الفنية المساندة، الدكتور أيمن الحلبي أن الجهاز الجديد سيعزز من عمل الطواقم الصحية العاملة في المختبر المركزي حيث يقوم بتجهيز العينات في المرحلة الاولى قبل قراءة النتائج وبوقت لا يتعدى 24 دقيقة.



من جهته، بين مدير مكتب الصحة العالمية في غزة، الدكتور عبد الناصر صبح أن مايميز الجهاز الجديد هو قدرته على تجهيز وفحص 100 عينة، وهو ياتي ضمن مجموعة الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية الى وزارة الصحة لتعزيز جهودها في الفحص والعزل والمعالجة، معربا عن أمله في أن يساهم الجهاز الجديد في تعزيز كفاءة المختبر المركزي والفحوصات المخبرية.



كما وأثنى صبح على الجهود الكبيرة والمشكورة التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة (كوفيد 19)، وان تلك الجهود تتطلب من المواطن الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة الصحية حتى يكون مساهما في انجاح تلك الجهود الصحية لمواجهة (كوفيد 19).