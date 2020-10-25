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التحالف العربي يعترض مسيرتيْن حوثيتيْن مفخختيْن استهدفتا السعودية

التحالف العربي يعترض مسيرتيْن حوثيتيْن مفخختيْن استهدفتا السعودية
رام الله - دنيا الوطن
اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعد ظهر الأحد، إنه تم اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه المملكة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان قوات التحالف أعلنت في وقت سابق الأحد أنه تم اعتراض مسيرة مفخخة وتدمير في الأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها الجماعات الحوثية باتجاه السعودية.

والسبت أيضا، أعلنت قوات التحالف اعترض طائرة مسيّرة حوثية استهدفت الأراضي الواقعة جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعات الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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