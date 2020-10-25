شؤون فلسطينية

معبر (ايرز): المعبر مفتوح للحالات الانسانية فقط ومغلق أمام التجار والمواطنين

معبر (ايرز): المعبر مفتوح للحالات الانسانية فقط ومغلق أمام التجار والمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة، أن المعبر مفتوح للحالات الانسانية فقط، ومغلق أمام حركة مغادرة التجار والمواطنين.

وأشارت إدارة المعبر في تصريحات لها، مساء اليوم الأحد، إلى أنه لا يوجد أي أخبار عن فتحه حتى اللحظة، لافتة إلى أنه في حال وصول معلومات جديدة سيتم نشرها على الصفحات الرسمية للمعابرن بحسب ما جاء على وكالة (الرأي) المحلية.


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