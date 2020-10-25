بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزلين مأهولين في قرية المنية

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بهدم منزلين مأهولين، في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.



وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن المنزلين يعودان للشقيقين عيسى وعساف عادل الفروخ، وأن مساحة كل واحد 180 مترا مربعا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف كوازبة أن الإخطار يتضمن مهلة 96 ساعة لعملية الهدم، مشيرا إلى أن الاحتلال أخطر سابقا عددا من المنازل في القرية بالهدم ووقف البناء .



رام الله - دنيا الوطن