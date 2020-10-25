اجتماع إسرائيلي سوداني الأسابيع المقبلة لبحث التعاون



كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع الجمعة، قرارا بشطب السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب بعد دفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في آب/ أغسطس 1998 والبارجة الأميركية "يو أس أس كول" في شواطئ اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر 2000.



وأعقب قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب إعلان واشنطن عن حزمة مساعدات بـ81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن اجتماعا مشتركا بين السودان وإسرائيل سيعقد في الأسابيع المقبلة؛ لبحث أفق التعاون، مؤكدة التوصل مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين.وقالت الخارجية السودانية في بيان: "إنّه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).