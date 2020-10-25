الصحة الأردنية: 39 وفاة و2337 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 39 وفاة و2337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 والإصابات إلى 53087، منذ بدء الجائحة.



وأوضحت الوزارة، خلال الموجز الإعلامي اليومي، أن عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة اليوم بلغت 123 حالة، فيما وصل عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّا إلى 1183 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.