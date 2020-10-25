الأردن يعلن آلية الدخول من المعابر البرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، آلية استقبال المسافرين في المعابر الحدودية البرية، مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين.



وقال العميد مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة (كورونا) خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء: "إن مركز المدورة ومعبر الشيخ حسين سيستقبلان 100 شخص يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين 150 شخصا يوميا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أن زيادة أعداد المسافرين ستتم بحسب التقييم الأسبوعي لسير العمل في المراكز الحدودية.



وأضاف الفراية أنه سيسمح للمسافرين عبر المعابر البرية الدخول بسياراتهم بعد إجراءات تعقيمها، من خلال التسجيل عبر خيارات المنصة الإلكترونية، مشيرا إلى تجهيز مختبر فحوصات (كورونا) في كل معبر حدودي سيستأنف نشاطه.



وأكد أنه سيتم استقبال أعداد محدودة من المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية المسموح دخول مسافرين منها.



وأعلن الفراية أنه سيتم استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي لسائقي الشاحنات القادمين من معبر العمري.