"التعليم العالي" بغزة: السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، أيمن اليازوري: إنه تم السماح بعودة التعليم الوجاهي بالجامعات بغزة، ضمن إجراءات آمنة وعالية من أجل استمرار الحياة في ظل جائحة (كورونا)، لوجود توجه للتعايش.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أنه تم السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة للتعليم العالي، ومنع ست مؤسسات بسبب عدم جهوزيتها لعمل ضمن الإجراءات الوقائية وعدم إمكانية توفير الداتا وربطها بوزارة الصحة وتكنولوجيا المعلومات الكترونياً.



وأضاف: أن نسبة الدوام في مؤسسات التعليم العالي 15% والذي يضم 100 ألف طالب، ولا يزيد عدد الطلية في أي مؤسسة كبيرة بمساحة 50 دونم عن 2000 طالب في أقصى ذروة الدوام.



وقال اليازوري: بالنسبة للقاعات الدراسية، يجب ألا يزيد حجم إشغال القاعات عن 40% بمعنى أن الشعبة ستنقسم إلى قسمين أو أكثر، وأن القاعة التي مساحتها 60 متر مربع، يحب ألا يزيد عدد الطلاب فيها عن 15 طالباً.