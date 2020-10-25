شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" بغزة: السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بالقطاع

"التعليم العالي" بغزة: السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، أيمن اليازوري: إنه تم السماح بعودة التعليم الوجاهي بالجامعات بغزة، ضمن إجراءات آمنة وعالية من أجل استمرار الحياة في ظل جائحة (كورونا)، لوجود توجه للتعايش.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أنه تم السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة للتعليم العالي، ومنع ست مؤسسات بسبب عدم جهوزيتها لعمل ضمن الإجراءات الوقائية وعدم إمكانية توفير الداتا وربطها بوزارة الصحة وتكنولوجيا المعلومات الكترونياً.

وأضاف: أن نسبة الدوام في مؤسسات التعليم العالي 15% والذي يضم 100 ألف طالب، ولا يزيد عدد الطلية في أي مؤسسة كبيرة بمساحة 50 دونم عن 2000 طالب في أقصى ذروة الدوام.

وقال اليازوري: بالنسبة للقاعات الدراسية، يجب ألا يزيد حجم إشغال القاعات عن 40% بمعنى أن الشعبة ستنقسم إلى قسمين أو أكثر، وأن القاعة التي مساحتها 60 متر مربع، يحب ألا يزيد عدد الطلاب فيها عن 15 طالباً.

أخبار ذات صلة

اشتية: سيتم صرف مستحقات الفنادق المستخدمة للحجر بأقرب فرصة

اشتية: سيتم صرف مستحقات الفنادق المستخدمة للحجر بأقرب فرصة

سلفيت: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قوات القمع تقتحم قسم الأسرى الأطفال في سجن (عوفر)

قوات القمع تقتحم قسم الأسرى الأطفال في سجن (عوفر)

&#34;الصحة&#34; بغزة تتسلم مساعدات طبية من مؤسسة &#34;أحباء غزة ماليزيا&#34; لتعزيز جهود مواجهة (كورونا)

"الصحة" بغزة تتسلم مساعدات طبية من مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" لتعزيز جهود مواجهة (كورونا)

طولكرم: القبض على 11 مطلوباً للعدالة وضبط 18 مركبة غير قانونية

طولكرم: القبض على 11 مطلوباً للعدالة وضبط 18 مركبة غير قانونية

&#34;التنمية&#34; تُعلق على وفاة فتاة كانت تتلقى العلاج بمستشفى في بيت لحم

"التنمية" تُعلق على وفاة فتاة كانت تتلقى العلاج بمستشفى في بيت لحم

قلقيلية: 11 إصابات بفيروس (كورونا) خلال اليوم

قلقيلية: 11 إصابات بفيروس (كورونا) خلال اليوم

&#34;الصحة&#34; بغزة تتسلم جهازاً لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية

"الصحة" بغزة تتسلم جهازاً لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

&#34;الصحة&#34; بغزة تتسلم مساعدات طبية من مؤسسة &#34;أحباء غزة ماليزيا&#34; لتعزيز جهود مواجهة (كورونا)

"الصحة" بغزة تتسلم مساعدات طبية من مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" لتعزيز جهود مواجهة (كورونا)

قلقيلية: 11 إصابات بفيروس (كورونا) خلال اليوم

قلقيلية: 11 إصابات بفيروس (كورونا) خلال اليوم

&#34;الصحة&#34; بغزة تتسلم جهازاً لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية

"الصحة" بغزة تتسلم جهازاً لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية

المفتي العام يُندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم

المفتي العام يُندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة المستقلة بمدير عام الشرطة

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة المستقلة بمدير عام الشرطة

نادي الأسير: الأسير محمد زغير يُواصل إضرابه عن الطعام

نادي الأسير: الأسير محمد زغير يُواصل إضرابه عن الطعام

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار

منوعات

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: &#34;هي (كورونا) بتحلي كدا&#34;

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: "هي (كورونا) بتحلي كدا"

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ&#34;نيو لوك&#34; بالقاهرة

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ"نيو لوك" بالقاهرة

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

عربي

الصحة الأردنية: 39 وفاة و2337 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: 39 وفاة و2337 إصابة جديدة بـ(كورونا)

ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)

ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)

المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل

المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل

رئيس (موساد): الإعلان عن اتفاق التطبيع مع السعودية بعد الانتخابات الأمريكية

رئيس (موساد): الإعلان عن اتفاق التطبيع مع السعودية بعد الانتخابات الأمريكية