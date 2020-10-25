سلفيت: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة رابعة لمصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة، وهي مريم أحمد حلاسي (55 عاماً)، من المدينة.



وبيّن في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن المصابة المتوفاه تعاني من أمراض مزمنة في القلب والجهاز التنفسي والسكري، حيث أنها كانت تتلقى العلاج في مستشفى الشهيد ياسر عرفات.



وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء لأهالي مدينة سلفيت عامة ولذوي وأسرة الفقيدة خاصة، داعياً أبناء المحافظة للالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.