قوات القمع تقتحم قسم الأسرى الأطفال في سجن (عوفر)

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم (13) في سجن (عوفر)، وهو قسم الأسرى الأشبال (الأطفال) وعددهم (45) شبلاً، ونقلتهم بالإضافة إلى ممثليهم إلى قسم (18)، بعد تقييدهم.



وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيانين وصلا "دنيا الوطن" نسخة عنهما، أن عملية الاقتحام نُفذت من قبل ثلاث وحدات وهي "درور، واليّماز، والمتساداة" التي تعتبر من أعنف الوحدات وأكثرها همجية ووحشية.



يُشار إلى أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال قرابة (155) طفلاً موزعين على سجون (عوفر)، و(الدامون)، و(مجدو)، فيما يبلغ عدد الأسرى الكلي في سجن (عوفر)، قرابة (850) أسيراً.