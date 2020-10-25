"الصحة" بغزة تتسلم مساعدات طبية من مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" لتعزيز جهود مواجهة (كورونا)





وثمن مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة، د. عبد اللطيف الحاج، الدور المقدر لماليزيا حكومة وشعبا ومؤسسات في دعم مختلف القطاعات في فلسطين وغزة على وجه الخصوص، وأن هذه المساعدات الجديدة ستساهم وبشكل جيد في تمكين الكوادر الصحية في تقديم الرعاية الصحية خلال جائحة (كوفيد-19).



الى ذلك أوضح مدير مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا"، محمد نادر النوري قمر الزمان، أن هذه المساعدات جاءت تتويجا لجهود قامت بها المؤسسة بالشراكة مع تجمع المؤسسات الماليزية والشعب الماليزي، للوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين وتقديم المساعدة لهم في ظل هذه الجائحة، ودليل محبة وأخوة بين الشعبين، مشيراً إلى ما قدمته المؤسسة للجهات الحكومية في غزة للمساعدة في تقديم الخدمات المختلفة خلال أزمة جائحة (كوفيد-19).







رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، مساعدات طبية عبارة عن عشرة أجهزة تنفس صناعي، وألبسة واقية للطواقم الصحية، مقدمة من مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" وتجمع المؤسسات الماليزية، لتعزيز جهود مواجهة جائحة (كوفيد- 19).