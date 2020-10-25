طولكرم: القبض على 11 مطلوباً للعدالة وضبط 18 مركبة غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على 11 مطلوباً للعدالة وضبطت 18 مركبة غير قانونية في طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد تمكنت الشرطة من القبض على 11 مطلوباً للعدالة وضبطت 16 مركبة غير قانونية و دراجتين.



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



وتدعو الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على المواطن والمجتمع.