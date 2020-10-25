شؤون فلسطينية

"التنمية" تُعلق على وفاة فتاة كانت تتلقى العلاج بمستشفى في بيت لحم

"التنمية" تُعلق على وفاة فتاة كانت تتلقى العلاج بمستشفى في بيت لحم
مركز رعاية الفتيات ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوفاة الفتاة (ض. م)، (17 عاماً)، والتي كانت تتلقى العلاج في إحدى مستشفيات بيت لحم.

وتوفيت الفتاة، إثر تضررها من الحريق، الذي شبّ في مركز رعاية الفتيات في بيت لحم قبل عدة أيام.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إذ إنها تنعي الفتاة، وتترحم عليها، وتتقدم من ذويها بأحر التعازي والمواساة، فإنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق في الحريق، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة، بناء على هذه النتائج.


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