قلقيلية: 11 إصابات بفيروس (كورونا) خلال اليوم

أعلنت وزارة الصحة بمحافظة قلقيلية، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وجميعها من المخالطين.



وتوزعت الإصابات بمدينة قلقيلية، بواقع خمس إصابات، وكفرثلث إصابتين، وحبلة إصابة، وأماتين، إصابة، وبالفندق إصابة، وإصابة برأس عطية.



وسجلت المحافظة، وفق تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك)، 20 حالة شفاء؛ ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 184حالة.







رام الله - دنيا الوطن