"الصحة" بغزة تتسلم جهازاً لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية





وثمن مدير عام التعاون الدولي في الوزارة، د. عبد اللطيف الحاج، ما تقوم به "الصحة العالمية" وتدخلاتها المختلفة في إطار تدعيم جهود وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة (كوفيد- 19).





وقال: سيكون الجهاز إضافة جيدة في عمل المختبر المركزي، داعياً كافة الجهات ذات العلاقة إلى العمل على دعم جهود وزارة الصحة، بما يمكنها من الإيفاء بالخدمات الصحية المتعلقة بجائحة (كوفيد- 19).



إلى ذلك، أوضح مدير عام الوحدات الفنية المساندة، د. أيمن الحلبي، أن الجهاز الجديد، سيعزز من عمل الطواقم الصحية العاملة في المختبر المركزي، حيث يقوم بتجهيز العينات في المرحلة الأولى قبل قراءة النتائج، وبوقت لا يتعدى 24 دقيقة.



إلى ذلك، بين مدير مكتب الصحة العالمية، في غزة د. عبد الناصر صبح، أن ما يميز الجهاز الجديد، هو قدرته على تجهيز وفحص 100 عينة، وهو يأتي ضمن مجموعة الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية، إلى وزارة الصحة؛ لتعزيز جهودها في الفحص والعزل والمعالجة، معرباً عن أمله في أن يساهم الجهاز الجديد في تعزيز كفاءة المختبر المركزي، والفحوصات المخبرية.



كما وأثنى صبح على الجهود الكبيرة والمشكورة التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة (كوفيد- 19)، وأن تلك الجهود تتطلب من المواطن الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، حتى يكون مساهماً في إنجاح تلك الجهود الصحية لمواجهة (كوفيد- 19).

غزة- دنيا الوطنتسلمت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، جهازاً لفحص المسوحات المخبرية (PCR) من منظمة الصحة العالمية.