المفتي العام يُندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم





واعتبر المفتي، أن هذه الإساءة غير أخلاقية، لا يرقى فاعلوها إلى أي مستوى حضاري، ومدانة بكل المقاييس، ومن تقوم بها فئة ضالة حاقدة على الإسلام والمسلمين ورموزهم.



ونوه إلى أن الأعراف والقوانين والشرائع السماوية، تحرم التطاول على الأديان ورموزها، والإسلام دين تسامح ورحمة ومحبة، والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، أعلى وأسمى من أن يتعرض له الحاقدون، الذين انكشفوا على حقيقتهم العنصرية.





وجدد المفتي حسين، مطالبته بضرورة سن قوانين دولية، تحرم الإساءة إلى الأديان ورموزها، ومعاقبة كل من يتطاول على الرموز الدينية، محذراً من استمرار هذه الجرائم التي ترفع من وتيرة الأحقاد بين الناس، وتغذي العداوات والصراعات بينهم، وحث العالمين العربي والإسلامي، على التحرك العاجل الفوري؛ لوقف هذه الانتهاكات والتصدي لها.

رام الله - دنيا الوطنندد محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، بما عبرت عنه السلطات الفرنسية، حول نشر صور مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تحت ذريعة حرية التعبير والنشر.