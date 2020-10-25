نادي الأسير: الأسير محمد زغير يُواصل إضرابه عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير محمد أحمد زغير (33 عاماً) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ستة أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري.



وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأسير زغير، يقبع منذ نهاية الأسبوع المنصرم في زنازين سجن (النقب الصحراوي)، حيث نقلته إدارة السجون إلى الزنازين الانفرادية، عقب إعلانه للإضراب عن الطعام.



ولفت نادي الأسير إلى أن زغير، والمعتقل منذ شهر نيسان/ أبريل 2020، صدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدة كل واحد منهما أربعة أشهر، علماً أنه أسير سابق، قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات.



يُشار إلى أن زغير، وهو ناشط حقوقي ضد الاستيطان، أب لثلاثة أطفال، أصغرهم تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر.