شؤون فلسطينية

شاهد: "التعليم" بغزة تُنهي تجهيزاتها وتعقيم المدارس لاستقبال طلبة الصفوف (7-11)

شاهد: "التعليم" بغزة تُنهي تجهيزاتها وتعقيم المدارس لاستقبال طلبة الصفوف (7-11)
رام الله - دنيا الوطن
أنهت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، تجهيز مدارسها لاستقبال طلبة الصفوف من (السابع وحتى الحادي عشر)، غدًا الاثنين ضمن المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس.

وكانت الوزارة، قد قررت العودة للدراسة وافتتاح المدارس في محافظات قطاع غزة بشكل تدريجي، بعد توقف العملية التعليمية بشكل طارئ في آب/ أغسطس الماضي بسبب فيروس (كورونا).

وتستند تجهيزات الوزارة على بروتوكول صحي، ودليل إجرائي للعودة الآمنة للدراسة، وتشمل الوزارة تنظيف وتطهير الغرف الصفية والمقاعد والأبواب والنوافذ والساحات والممرات والمباني المدرسية بشكل عام، ووضع إرشادات صحية وإشارات للتباعد، وكيفية استقبال الطلبة ودخولهم للفصول، بالإضافة إلى تجهيز خطة تعليمية في المنهاج والتدريس.

وتتابع الوزارة عبر لجانها المتنوعة من الوزارة والمديريات والمدارس جميع الإجراءات أولاً بأول من أجل ضمان عودة آمنة للدراسة وخلق بيئة مدرسة آمنة وصحية.








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