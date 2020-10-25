الأشغال الشاقة لمدان بتهمة الشروع بالقتل القصد والإيذاء المؤدي إلى التشويه

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات، حكماً بإدانة المتهم (ع، ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة 327 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعن التهمة الثانية الإيذاء المقصود المؤدي إلى التعطيل أو التشويه، وفقاً لأحكام المادة 335 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.



جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.