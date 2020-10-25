حماس: الحية ومشتهى انضما إلى العاروري بوفد الحركة إلى القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس)، اليوم الأحد: إنه غادر وفد قيادي من حركة حماس، اليوم الأحد، قطاع غزة، متوجهاً إلى القاهرة، ويضم كلاً من: عضوي المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، وروحي مشتهى، للانضمام إلى وفد قيادة الحركة، برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، وبمشاركة عضو المكتب السياسي عزت الرشق.



وأكدت الحركة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": إنه سيتم التباحث مع المسؤولين المصريين، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والنقاش في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية، التي يمر بها القطاع، بسبب الحصار الإسرائيلي، والتطورات الحاصلة مع الاحتلال، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة.



وكان رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، قال: إن حركته، قررت إيفاد وفد من قيادتها إلى القاهرة، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، وذلك في زيارة للتأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة مع جمهورية مصر العربية، والتباحث في جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح هنية، أنه سيتم بحث ملفات خاصة كمسار المصالحة والوحدة الوطنية، إلى جانب بحث الأوضاع في قطاع غزة على المستوى الإنساني، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال والمستجدات السياسية، التي تمر بها المنطقة بشكل عام.



وبيّن، أن قيادة حركته، تتابع جملة التطورات التي تجري على مستوى القضية والإقليم، وعلى المستوى العالمي في ظل أوضاع غاية في الخطورة والتعقيد.