شؤون فلسطينية

أبو جيش يُطالب منظمة العمل العربية بدعم صمود عمالنا

أبو جيش يُطالب منظمة العمل العربية بدعم صمود عمالنا
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير العمل، نصري أبو جيش، مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بدعم عمال وشعب فلسطين، من خلال ترجمة قرارات مجلس الإدارة ومؤتمر العمل العربي إلى واقع يدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

وقال أبو جيش، خلال مشاركته اليوم الأحد، عبر منصة "زووم" الافتراضية، في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بدورتها العادية الـ 93، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها وانتهاكاتها ضد عمال وشعب فلسطين، في تجاوز واضح لكافة الاتفاقيات والقرارات الدولية، بما فيها القرارات والمبادرات العربية، إضافة إلى الحصار المالي وتداعيات جائحة (كورونا) التي انعكست آثارها سلبيا على مؤشرات سوق العمل الفلسطيني.

ودعا مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إلى إدراج تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية على جدول أعمال اجتماعات المؤتمر، ووضع خطة تنفيذية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق عمالنا، والعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل بفلسطين لدعم استراتيجية التشغيل، وتخصيص الميزانية اللازمة للتعاقد مع مكتب قانوني للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين بأراضي الـ 1948.

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