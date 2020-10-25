لجنة الطوارئ: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة اليوم

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الدورة الأولى من اليوم الأحد.



وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم الأحد، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في القطاع.



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع: أن هذا الرقم، جاء بعد إجراء 2083 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منوهة إلى تعافي 113 حالة جديدة من مصابي الفيروس في القطاع.