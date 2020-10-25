شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تدين منع الاحتلال موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممارسة مهامهم

الهيئة المستقلة تدين منع الاحتلال موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممارسة مهامهم
رام الله - دنيا الوطن
دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، اليوم الأحد، منع سلطات الاحتلال، موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من ممارسة مهامهم والتضييق عليهم، ورفض منحهم تأشيرات أو تمديدها.

جاء ذلك في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

وفيما يلي نص البيان:

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، انتهاك إسرائيل المتواصل والمستمر للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاولاتها التستر على جرائمها، والتي كان آخرها رفض حكومة الاحتلال تمديد تأشيرات الدخول لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على خلفية نشر الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية.

ووفق المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل فإن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا إسرائيل منذ آب/ أغسطس الماضي بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم، ولم يُسمح لثلاثة موظفين بالدخول حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها ممثلون من الأمم المتحدة زيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد جرى منع المقرر الخاص بالتعذيب وأعضاء لجان تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والعديد من الوفود والشخصيات الدولية والتابعة للأمم المتحدة في السنوات الماضية، إن منع موظفين تابعين لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي يعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنوات طويلة، يُعد إجراءً جديداً ومستهجناً.

وتؤكد الهيئة على أهمية الشراكة التي تربطها بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، والدور الهام والأساسي الذي يقوم به في تقديم الخبرات والتدريب والدعم الفني للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف المساعدة في تعزيز حالة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات الواقعة على المواطن الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تدين فيه الهيئة محاولات إسرائيل طمس الحقائق والإمعان في تغييب العدالة، فإن التضييق ومنع عمل موظفي الأمم المتحدة من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على حالة حقوق الإنسان في فلسطين وتقويض عمل المؤسسات الدولية فإنها تطالب بالسماح لهم بالعودة لأعمالهم ليتمكنوا من القيام بمهامهم الضرورية في الأراضي الفلسطينية.         

أخبار ذات صلة

المفتي العام يُندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم

المفتي العام يُندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة المستقلة بمدير عام الشرطة

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة المستقلة بمدير عام الشرطة

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار

شاهد: &#34;التعليم&#34; بغزة تُنهي تجهيزاتها وتعقيم المدارس لاستقبال طلبة الصفوف (7-11)

شاهد: "التعليم" بغزة تُنهي تجهيزاتها وتعقيم المدارس لاستقبال طلبة الصفوف (7-11)

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة الشروع بالقتل القصد والإيذاء المؤدي إلى التشويه

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة الشروع بالقتل القصد والإيذاء المؤدي إلى التشويه

حماس: الحية ومشتهى انضما إلى العاروري بوفد الحركة إلى القاهرة

حماس: الحية ومشتهى انضما إلى العاروري بوفد الحركة إلى القاهرة

أبو جيش يُطالب منظمة العمل العربية بدعم صمود عمالنا

أبو جيش يُطالب منظمة العمل العربية بدعم صمود عمالنا

لجنة الطوارئ: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة اليوم

لجنة الطوارئ: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المفتي العام يُندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم

المفتي العام يُندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة المستقلة بمدير عام الشرطة

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة المستقلة بمدير عام الشرطة

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة الشروع بالقتل القصد والإيذاء المؤدي إلى التشويه

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة الشروع بالقتل القصد والإيذاء المؤدي إلى التشويه

أبو جيش يُطالب منظمة العمل العربية بدعم صمود عمالنا

أبو جيش يُطالب منظمة العمل العربية بدعم صمود عمالنا

لجنة الطوارئ: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة اليوم

لجنة الطوارئ: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة اليوم

الهيئة المستقلة تدين منع الاحتلال موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممارسة مهامهم

الهيئة المستقلة تدين منع الاحتلال موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممارسة مهامهم

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

منوعات

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ&#34;نيو لوك&#34; بالقاهرة

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ"نيو لوك" بالقاهرة

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: انجو ريحان: &#34;اتمنى الا يشبه مولودي هشام حدّاد&#34;

شاهد: انجو ريحان: "اتمنى الا يشبه مولودي هشام حدّاد"

صور: نجمات مهرجان الجونة بالكمامات المنسّقة مع الفساتين

صور: نجمات مهرجان الجونة بالكمامات المنسّقة مع الفساتين

أحلام تنشر صورة ماكرون ملطخة بحذاء

أحلام تنشر صورة ماكرون ملطخة بحذاء

عربي

ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)

ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)

المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل

المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل

رئيس (موساد): الإعلان عن اتفاق التطبيع مع السعودية بعد الانتخابات الأمريكية

رئيس (موساد): الإعلان عن اتفاق التطبيع مع السعودية بعد الانتخابات الأمريكية

مقتل امرأتين بانفجار قنبلة في الجزائر

مقتل امرأتين بانفجار قنبلة في الجزائر