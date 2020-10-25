فلسطين: تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ونسبة التعافي 88.1%



وتابعت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل خمس وفيات في الضفة الغربية (مواطن 65 عاماً من يعبد، ومواطنة 42 عاماً من جنين، مواطن 64 عاماً من طولكرم، مواطنة 68 عاماً من الخليل، مواطن 77 عاماً من بني نعيم).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 247 حالات في الضفة الغربية (48 الخليل، 15 جنين، 9 سلفيت، 23 طولكرم، 125 رام الله والبيرة، 27 طوباس)، إضافة إلى 113 في قطاع غزة



وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (104)، محافظة بيت لحم (38)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (19)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (20)، طولكرم (29)، طوباس (5)، قطاع غزة (111)، ضواحي القدس (10).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت، أن الإصابات في المحافظات الشمالية، 342 إصابة، والمحافظات الجنوبية، 111، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.